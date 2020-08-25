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توك شو

متحدث الصحة يفجر مفاجأة سعيدة بشأن لقاح كورونا الصيني

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:08 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
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عادل نصار

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مصر تتواصل مع دول العالم التي تقوم باجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أننا متواصلون مع دول العالم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه سنحصل على لقاح كورونا فور اثبات فاعليته وإنتاجه في مصر.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أننا حريصون على تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجال الصحة وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتابع المتحدث، أنه عقب انتهاء توقيع الاتفاق مع الصين بشان لقاح مواجهة كورونا سنبدأ في إنتاجه فورًا.

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