جيش الاحتلال يطلق قذائف على جنوب لبنان.. فيديو

نشرت وسائل الإعلام العبرية صورا من إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف في أجواء المنطقة المقابلة لبلدتي حولا وميس الجبل جنوبي لبنان.





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حالة الاستنفار عند الحدود مع لبنان مقابل مارون الراس، وأطلق قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار.





وحسب "العربية"، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أمنية على الحدود مع لبنان.





وطلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات البقاء في المنزل وإطفاء الأنوار.





وأوضحت العربية أن الجيش الإسرائيلي وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة، وبدأ بعمليات تمشيط للتأكد من زرع عبوات ناسفة.





و أفادت القناة "13" العبرية أن الحدث الأمني بشمال إسرائيل يدور بينما يقضي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجازة في أحد الفنادق قرب مكان الحدث.



