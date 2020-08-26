برلماني: لقاح كورونا الجديد كلمة السر في انخفاض سعر الدولار بمصر

قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر ساهمت بشكل كبير فى رفع قدرتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأكد "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى عودة جزء من السياحة مرة أخرى فى ظل وجود فيروس كورونا، إضافةً إلى عودة العاملين بالخارج؛ وذلك ساهم فى انخفاض سعر الدولار
خلال الفترة الماضية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فور اكتشاف لقاح لفيروس كورونا سيكون هناك مزيد من انخفاض لسعر الدولار، لافتًا إلى أن الذهب أيضًا يتأثر بالظروف المحيطة والمشاكل التى تشهدها البلاد، فهو ملاذ آمن، فعندما ظهرت أزمة كورونا وتوتر الوضع فى ليبيا ولبنان تراجع سعر الذهب فورًا.
وتوقع النائب هبوط سعر الدولار فى مصر، في الفترة المقبلة؛ فور اكتشاف لقاح كورونا الجديد.
وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-8-2020، بمعدل 4 قروش مقارنة بما كان عليه أمس الإثنين بالبنوك.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.
واصلت أسعار الذهب
في مصر التراجع، وسجلت خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 25-8-2020 للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 846 جنيها بعد أن كانت 858 جنيهًا في مستهل التعاملات، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.
ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب
اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.
وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 966.50 بتراجع وصل إلى 14 جنيها عن أسعار أمس.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 846 جنيها بتراجع 12 جنيها عن أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 725 جنيها، بتراجع بلغ 10 جنيهات، وذلك بخلاف المصنعية.
سعر الجنيه الذهب 6768 جنيها، بعد أن كان 6864 جنيها، ويزن 8 جرامات.
وعن أسعار الذهب في مصر
بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.