برلماني: لقاح كورونا الجديد كلمة السر في انخفاض سعر الدولار بمصر

قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر ساهمت بشكل كبير فى رفع قدرتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد.





وأكد "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى عودة جزء من السياحة مرة أخرى فى ظل وجود فيروس كورونا، إضافةً إلى عودة العاملين بالخارج؛ وذلك ساهم فى انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فور اكتشاف لقاح لفيروس كورونا سيكون هناك مزيد من انخفاض لسعر الدولار، لافتًا إلى أن الذهب أيضًا يتأثر بالظروف المحيطة والمشاكل التى تشهدها البلاد، فهو ملاذ آمن، فعندما ظهرت أزمة كورونا وتوتر الوضع فى ليبيا ولبنان تراجع سعر الذهب فورًا.





وتوقع النائب هبوط سعر الدولار فى مصر، في الفترة المقبلة؛ فور اكتشاف لقاح كورونا الجديد.



