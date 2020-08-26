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مايكل نصيف: قرار الرئيس السيسي بالتحول الرقمي ساعد على إنهاء الفساد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:36 ص
المستشار مايكل نصيف
المستشار مايكل نصيف
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عادل نصار
قال المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي؛ ساعد على إنهاء الفساد، مقدما التحية له على جهوده.

وأضاف مايكل، في حواره مع الإعلامي هشام البقلي، لبرنامج "نبض مصر"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحول لدولة عالمية، متابعا أن فساد المحليات لفظ ارتبط بالمحليات والفساد الذي يحدث بها.

وتابع المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، أنه :"هذه الأمور ترعرعت في مصر من عشرات السنين، وعلشان تعرف تشيلها محتاج عشرات السنين، والفساد موجود في كل حته وعلينا التعامل معه.

وفي السياق نفسه أشار المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، إلى أن أسباب تواجد قضايا الفساد هو عدم وعي بعض المواطنين بالقوانين.
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