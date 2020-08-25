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توك شو

يضرب من جديد.. أحمد موسى يفتح النار على أردوغان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:32 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الرئيس التركي اردوغان يتحدث عن مصر كثيرًا.

وتابع موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"موضوع ترسيم الحدود المصرية مع اليونان كان ضربة قوية لأردوغان ومش مصدق ابدا اللي حصل".

وأكمل مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"الموضوع عامل لهم صدمة وخليهم ومش هنرد عليهم"، مشيرا إلى أن مصر بتعمل خطوات بشكل قانوني وواضحة وقوية، واردوغان يلتقي قيادات حركة حماس الارهابية في تركيا وهذا الأمر تسبب في هجوم حاد عليه من العالم والولايات المتحدة الأمريكية.

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