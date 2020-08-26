إسرائيل تطلق قذائف فسفورية حارقة على جنوب لبنان.. فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية بإطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف فسفورية حارقة على جنوب لبنان عند أطراف بلدة حولا.





وأشارت شبكة "ال بي سي" اللبنانية إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية حارقة طالت أطراف بلدة عيترون وميس الجبل وحولا ومرتفعات كفرشوبا وشبعا.





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وأوضحت أن القذائف الحارقة تسببت في إشعال حرائق في خراج بلدة ميس الجبل عند الحدود.





فيما ذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله أن الجيش الإسرائيلي اعتدى على الأراضي اللبنانية وأطلق أكثر من 20 قذيفة فسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا، جنوب لبنان.





وأوضحت أن ذلك تزامن مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق اللبنانية.. مشيرة إلى اندلاع حرائق قبالة بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.





وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر قطع إجازته والتوجه إلى مقر القيادة الشمالية لمتابعة الحادث الأمني.





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء حالة الاستنفار عند الحدود مع لبنان مقابل مارون الراس، وأطلق قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار.





وأفادت القناة "13" العبرية أن الحدث الأمني بشمال إسرائيل يدور بينما يقضي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجازة في أحد الفنادق قرب مكان الحدث.





وطلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات البقاء في المنزل وإطفاء الأنوار، بينما ينفذ جيش الاحتلال عملية أمنية على الحدود مع لبنان.



