وفري فلوسك.. تونر الخيار لعلاج كل مشاكل البشرة

روتين العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي يجب أن تهتم بها الفتيات أيًا كان نوع البشرة، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك تطبيقها بشكل يومي تمنحك فارقًا كبيرًا في شكل ونضارة الوجه، ومنها استخدام التونر، فهو ينظف البشرة ويرطبها ويمنحها نضارة وحيوية .





هناك العديد من أنواع التونر ومنتجات العناية بالبشرة المنتشرة في الأسواق ، لكن يمكنك التخلي عن تلك المنتجات الجاهزة، واستبدالها بـ تونر طبيعي صحي للبشرة هو تونر الخيار ، فمعروف أنه مغذي للبشرة ويمنحها النضارة التي تحلم بها كل فتاة.





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بحسب موقع Glowpink المعني بجمال المرأة ، إليكي طريقة تحضير تونر الخيار لجمال ونضارة البشرة :





المكونات :

ثمرة خيار

كوب ماء نظيف





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الطريقة :

قومي بتقطيع الخيار شرائح

ضعي الخيار في وعاء مع الماء على نار هادئة

اتركيه حتى يغلي وتقل كمية الماء للنصف

بعدها اتركيه يبرد في درجة حرارة الغرفة

بعد أن يبرد قومي بتصفية ماء الخيار وضعي الماء المصفى في زجاجة نظيفة