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مرأة

رخيص وفوائده مذهلة.. ماذا يفعل الخيار بجسمك؟.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:56 م
فوائد الخيار
فوائد الخيار
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رشا عوني
نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد باتباع حمية الخيار الغذائية، للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ، ولا يستطيعون السيطرة على الشهية . 

وأكد الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، إن الخيار يساعد بشكل كبير على السيطرة على الشهية، فكلما شعرت بالجوع تناول الخيار و الخس بدلًا من المسليات الأخرى ، فهما لا يحتويان على سعرات حرارية عالية . 

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وأوضح أن فوائد الخيار الصحية عديدة ، فهو غني بالفيتامينات ويحتوي على نسبة هائلة من الألياف والماء ، كذلك يحتوي على مضاد الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض . 

ونصح باهر السعيد بضرورة تناول الخيار والخس في الصيف، فهما مرطبات قوية للجسم، كما أن الخيار يعمل على تهدئة المعدة ومفيد للذين يعانون من ارتجاع المرئ والحموضة الزائدة .
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