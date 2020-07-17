رخيص وفوائده مذهلة.. ماذا يفعل الخيار بجسمك؟.. شاهد

نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد باتباع حمية الخيار الغذائية، للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ، ولا يستطيعون السيطرة على الشهية .
وأكد الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، إن الخيار يساعد بشكل كبير على السيطرة على الشهية، فكلما شعرت بالجوع تناول الخيار و الخس بدلًا من المسليات الأخرى ، فهما لا يحتويان على سعرات حرارية عالية .
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وأوضح أن فوائد الخيار الصحية عديدة ، فهو غني بالفيتامينات ويحتوي على نسبة هائلة من الألياف والماء ، كذلك يحتوي على مضاد الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض .
ونصح باهر السعيد بضرورة تناول الخيار والخس في الصيف، فهما مرطبات قوية للجسم، كما أن الخيار يعمل على تهدئة المعدة ومفيد للذين يعانون من ارتجاع المرئ والحموضة الزائدة .