رخيص وفوائده مذهلة.. ماذا يفعل الخيار بجسمك؟.. شاهد

نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد باتباع حمية الخيار الغذائية ، للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ، ولا يستطيعون السيطرة على الشهية .





وأكد الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، إن الخيار يساعد بشكل كبير على السيطرة على الشهية، فكلما شعرت بالجوع تناول الخيار و الخس بدلًا من المسليات الأخرى ، فهما لا يحتويان على سعرات حرارية عالية .





اقرأ أيضا





وأوضح أن فوائد الخيار الصحية عديدة ، فهو غني بالفيتامينات ويحتوي على نسبة هائلة من الألياف والماء ، كذلك يحتوي على مضاد الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض .



