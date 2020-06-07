AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تونر الأرز الحل السحري لبشرة مثالية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:01 ص
تونر الأرز
تونر الأرز
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن طريقة عمل تونر الأرز لحل مشاكل البشرة.

ووفقا لما نشره الموقع ان ماء الأرز يحتوى على فيتامين سى والعديد من الفيتامينات التى تفيد البشرة.

المكونات لعمل تونر الأرز للوجه

نصف كوب من الأرز الأبيض

ماء

طريقة التحضير

- قومي بوضع الرز مع كمية الماء النقي في وعاء نظيف واطبخيه لمدة 15 دقيقة.

- صفي الأرز واحتفظي بالماء الناتج عن الطبخ مع وضعه في برطمان زجاجي نظيف، يوضع في الثلاجة لمدة 5 أيام لا أكثر.

- اغمسي قطعة من القطن في ماء الأرز المخفف بالماء ومرريها على الوجه والرقبة.

- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي. كرري هذه الطريقة بشكل يومي وبانتظام حتى تلاحظي الفرق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشان حرارة المطبخ .. طرق طبيعية بسيطة للتخلص من التهاب البشرة

ماسك الشوفان.. هيرجع لوشك حيويته

تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة

من جوز الهند والخيار .. ماسك متعدد الفوائد للبشرة الجافة

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

ترشيحاتنا

لا يوجد منع بشرط.. التنمية المحلية تكشف حقيقة هامة بشأن وقف تراخيص البناء.. فيديو

حالته مستقرة .. إصابة نقيب المهندسين بفيروس كورونا

بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"

بعد أنباء عن وساطة أسامة هيكل.. الأعلى للإعلام ردًا على أزمة مذيعات النهار: نرفض تدخل أى جهة

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

دقتها تتفوق على المَسحة.. استشاري يكشف عن وسيلة تثبت إصابتك بفيروس كورونا من عدمها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجمل صور القمر الفراولة .. وسبب تسميته بهذا الاسم

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

تزيد من حرارة الجسم.. أطعمة يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف