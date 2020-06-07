تونر الأرز الحل السحري لبشرة مثالية

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن طريقة عمل تونر الأرز لحل مشاكل البشرة.

ووفقا لما نشره الموقع ان ماء الأرز يحتوى على فيتامين سى والعديد من الفيتامينات التى تفيد البشرة.



المكونات لعمل تونر الأرز للوجه

نصف كوب من الأرز الأبيض



ماء

طريقة التحضير

- قومي بوضع الرز مع كمية الماء النقي في وعاء نظيف واطبخيه لمدة 15 دقيقة.

- صفي الأرز واحتفظي بالماء الناتج عن الطبخ مع وضعه في برطمان زجاجي نظيف، يوضع في الثلاجة لمدة 5 أيام لا أكثر.

- اغمسي قطعة من القطن في ماء الأرز المخفف بالماء ومرريها على الوجه والرقبة.

- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي. كرري هذه الطريقة بشكل يومي وبانتظام حتى تلاحظي الفرق.