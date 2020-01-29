في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المؤرقة للبنات و الرجال ايضا، فهي أكثر عرضة لظهور حبوب الشباب والبثور و زيادة إفراز الدهون مما يجعل البشرة الدهنية دوما لامعة وتزداد مشاكل البشرة الدهنية في فصل الصيف والتعرض للشمس .





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بالعديد من النصائح اليومية و الأسبوعية للعناية بـ البشرة الدهنية ، ومنها :





١_ استخدمي غسول يومي مناسب لنوع بشرتك الدهنية وخالي من الدهون .





٢_ احرصي على استخدام واقي الشمس قبل الخروج وتجنبي تماما التعرض لاشعة الشمس .





٣_ ترطيب البشرة الدهنية من أهم الخطوات الهامة ، وتوجد العديد من الكريمات الطبية الخاصة بترطيب البشرة الدهنية لكن يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب.





٤_ تقشير البشرة الدهنية خطوة مهمة كل اسبوع أو ١٠ ايام، لتجديد خلايا البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت .





٥- احرصي على عدم النوم بالمكياج، واستخدمي مزيل مكيب يتماشى مع البشرة الدهنية ، وبعد إزالته بالمزيل اغسلي وجهك بالغسول جيدا للتخلص من الاوساخ والأتربة .





٦- احرصي على عدم الإفراط في وضع المكياج على البشرة الدهنية خاصة في الفترة التي تزداد فيها حبوب الشباب .





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٧- اهتمي جيدا باستخدام منتجات التجميل والمكياج المعروفة حتى لا تضري ببشرتك وابتعدي عن انواع المكياج الرخيصة وغير المعروفة.





٨- الوصفات الطبيعية من التفاصيل المهمة للبشرة الدهنية ، احرصي على تطبيق ماسك طبيعي منزلي مرتين بالاسبوع باستخدام مواد طبيعية تتماشى مع البشرة الدهنية مثل الليمون و الزبادي والطماطم.





٩- قبل النوم احرصي على استخدام ماء الورد او جل الصبار ووضعه على البشرة كل ليلة لترطيبها ومنحها نضارة ونقاء .





١٠- احرصي على غسل وجهك ٣ مرات يوميا للتخلص من الزبوت الزائدة بـ البشرة الدهنية .



