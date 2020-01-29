في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المؤرقة للبنات و الرجال ايضا، فهي أكثر عرضة لظهور حبوب الشباب والبثور و زيادة إفراز الدهون مما يجعل البشرة الدهنية دوما لامعة وتزداد مشاكل البشرة الدهنية في فصل الصيف والتعرض للشمس .
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بالعديد من النصائح اليومية و الأسبوعية للعناية بـ البشرة الدهنية ، ومنها :
١_ استخدمي غسول يومي مناسب لنوع بشرتك الدهنية وخالي من الدهون .
٢_ احرصي على استخدام واقي الشمس قبل الخروج وتجنبي تماما التعرض لاشعة الشمس .
٣_ ترطيب البشرة الدهنية من أهم الخطوات الهامة ، وتوجد العديد من الكريمات الطبية الخاصة بترطيب البشرة الدهنية لكن يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب.
٤_ تقشير البشرة الدهنية خطوة مهمة كل اسبوع أو ١٠ ايام، لتجديد خلايا البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت .
٥- احرصي على عدم النوم بالمكياج، واستخدمي مزيل مكيب يتماشى مع البشرة الدهنية ، وبعد إزالته بالمزيل اغسلي وجهك بالغسول جيدا للتخلص من الاوساخ والأتربة .
٦- احرصي على عدم الإفراط في وضع المكياج على البشرة الدهنية خاصة في الفترة التي تزداد فيها حبوب الشباب .
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٧- اهتمي جيدا باستخدام منتجات التجميل والمكياج المعروفة حتى لا تضري ببشرتك وابتعدي عن انواع المكياج الرخيصة وغير المعروفة.
٨- الوصفات الطبيعية من التفاصيل المهمة للبشرة الدهنية ، احرصي على تطبيق ماسك طبيعي منزلي مرتين بالاسبوع باستخدام مواد طبيعية تتماشى مع البشرة الدهنية مثل الليمون و الزبادي والطماطم.
٩- قبل النوم احرصي على استخدام ماء الورد او جل الصبار ووضعه على البشرة كل ليلة لترطيبها ومنحها نضارة ونقاء .
١٠- احرصي على غسل وجهك ٣ مرات يوميا للتخلص من الزبوت الزائدة بـ البشرة الدهنية .