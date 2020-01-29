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مرأة

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:01 م
رشا عوني
تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المؤرقة للبنات و الرجال ايضا، فهي أكثر عرضة لظهور حبوب الشباب والبثور و زيادة إفراز الدهون مما يجعل البشرة الدهنية دوما لامعة  وتزداد مشاكل البشرة الدهنية في فصل الصيف والتعرض للشمس . 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بالعديد من النصائح اليومية و الأسبوعية للعناية بـ البشرة الدهنية ، ومنها : 

١_ استخدمي غسول يومي مناسب لنوع بشرتك الدهنية وخالي من الدهون .

٢_ احرصي على استخدام واقي الشمس قبل الخروج وتجنبي تماما التعرض لاشعة الشمس . 

٣_ ترطيب البشرة الدهنية من أهم الخطوات الهامة ، وتوجد العديد من الكريمات الطبية الخاصة بترطيب البشرة الدهنية لكن يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب. 

٤_ تقشير البشرة الدهنية خطوة مهمة كل اسبوع أو ١٠ ايام، لتجديد خلايا البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت . 

٥- احرصي على عدم النوم بالمكياج، واستخدمي مزيل مكيب يتماشى مع البشرة الدهنية ، وبعد إزالته بالمزيل اغسلي وجهك بالغسول جيدا للتخلص من الاوساخ والأتربة . 

٦- احرصي على عدم الإفراط في وضع المكياج على البشرة الدهنية خاصة في الفترة التي تزداد فيها حبوب الشباب . 

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٧- اهتمي جيدا باستخدام منتجات التجميل والمكياج المعروفة حتى لا تضري ببشرتك  وابتعدي عن انواع المكياج الرخيصة وغير المعروفة. 

٨- الوصفات الطبيعية من التفاصيل المهمة للبشرة الدهنية ، احرصي على تطبيق ماسك طبيعي منزلي مرتين بالاسبوع باستخدام مواد طبيعية تتماشى مع البشرة الدهنية مثل الليمون و الزبادي والطماطم. 

٩- قبل النوم احرصي على استخدام ماء الورد او جل الصبار ووضعه على البشرة كل ليلة لترطيبها ومنحها نضارة ونقاء . 

١٠- احرصي على غسل وجهك ٣ مرات يوميا للتخلص من الزبوت الزائدة بـ البشرة الدهنية . 

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