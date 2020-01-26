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مرأة

في شهر واحد .. أفضل حل لعلاج تشقق الكعبين

الأحد 26/يناير/2020 - 12:57 م
علاج تشقق الكعبين
علاج تشقق الكعبين
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رشا عوني
يعاني الكثيرون من مشكلة تشقق الكعبين مما يعطي مظهر القدم شكل غير لائق ومحرج، لكنه يمكن علاج تشقق الكعبين بوصفات طبيعية بسيطة في المنزل دون تكلفة لكن تحتاج للمداومة عليها لفترة طويلة وبشكل يومي . 

نصح موقع Glowpink بوصفة طبيعية رخيصة لعلاج تشقق الكعبين وهي الفازلين الطبي وعصير الليمون، فالفازلين مرطب قوي للجلد والليمون صديق البشرة  . 

طريقة علاج تشقق الكعبين
- ضعي قدميك في ماء ساخن لمدة ربع ساعة 
- اخلطي 2 ملعقة فازلين مع قطرات من عصير الليمون 
- ضعي الخليط على الكعوب المتشققة قبل النوم
- دلكي الفازلين والليمون على الكعوب لمدة دقيقة
- اتركي الخليط على قدميك طوال الليل
- يمكنك ارتداء جورب أو كيس بلاستيكي حتى تحتفظ قدميك بالفازلين والليمون 
-استمري على استخدام هذه الوصفة بشكل يومي على الأقل لمدة شهر . 
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