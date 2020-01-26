في شهر واحد .. أفضل حل لعلاج تشقق الكعبين





نصح موقع Glowpink بوصفة طبيعية رخيصة لعلاج تشقق الكعبين وهي الفازلين الطبي وعصير الليمون، فالفازلين مرطب قوي للجلد والليمون صديق البشرة .





- ضعي قدميك في ماء ساخن لمدة ربع ساعة

- اخلطي 2 ملعقة فازلين مع قطرات من عصير الليمون

- ضعي الخليط على الكعوب المتشققة قبل النوم

- دلكي الفازلين والليمون على الكعوب لمدة دقيقة

- اتركي الخليط على قدميك طوال الليل

- يمكنك ارتداء جورب أو كيس بلاستيكي حتى تحتفظ قدميك بالفازلين والليمون

-استمري على استخدام هذه الوصفة بشكل يومي على الأقل لمدة شهر .