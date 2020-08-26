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رياضة

الحارس الأمين.. ميدو ينشر صورة لنجله مع جنش

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:20 ص
جنش
جنش
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مصطفى كرم
نشر احمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لنجله مع محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك.

وعلق أحمد حسام ميدو على الصورة التي ظهر بها ابنه مع جنش قائلا " الحارس الامين" ؛ فردَّ جنش معلِّقا " إن شاء الله هلعب معاه زي ما لعبت معاك يا عالمي".

وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .

كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته  وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو .

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يشار إلى أن البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار".
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