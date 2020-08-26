أعظم أخ.. ريم شقيقة المخرج محمد سامي تهنئه بعيد ميلاده

، بعيد ميلاده ، الذي يوافق اليوم الأربعاء 26 أغسطس، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام". هنأت الفنانة الشابة ريم سامي ، شقيقها، المخرج محمد سامي





أنت أعظم أخ فى العالم.. أنت أكثر شخص مدهش وملهم قابلته فى حياتى، شكرا لك على توجيهك ودعمك لى فى حياتى، أحبك بلا نهاية». ونشرت ريم، صورة مع شقيقها محمد سامي ، عبر انستجرام، وعلقت عليها: «





وشاركت ريم سامي، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فور عرضه.





مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



