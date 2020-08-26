مصيلحي يجتمع بـ فريق الاتحاد السكندري استعدادًا لـ مباراة حرس الحدود

اجتمع محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري مع الفريق الأول لكرة القدم من جهاز فنى ولاعبين بقيادة طلعت يوسف أمس في فرع النادى بسموحة .





ويواصل الفريق استعداداته لمباراة نادى حرس الحدود والمقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الأسبوع الثانى والعشرين للدوري الممتاز ، فى تمام الساعة 4 عصرا على استاد الإسكندرية.





وطالب رئيس النادى، اللاعبين، خلال الاجتماع، ببذل كل ما لديهم من جهد في المباريات القادمة، والعودة للعروض القوية لإسعاد جماهير الثغر الوفية.





وأكد على القدرات الكبيرة للقيادة الفنية ممثلة فى طلعت يوسف ولاعبي الفريق و قدرتهم على تحقيق آمال عشاق زعيم الثغر.