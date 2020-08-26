AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصيلحي يجتمع بـ فريق الاتحاد السكندري استعدادًا لـ مباراة حرس الحدود

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
اجتمع محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري مع الفريق الأول لكرة القدم من جهاز فنى ولاعبين بقيادة طلعت يوسف أمس في فرع النادى بسموحة .

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة نادى حرس الحدود والمقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الأسبوع الثانى والعشرين للدوري الممتاز ، فى تمام الساعة 4 عصرا على استاد الإسكندرية.

وطالب رئيس النادى، اللاعبين، خلال الاجتماع، ببذل كل ما لديهم من جهد في المباريات القادمة، والعودة للعروض القوية لإسعاد جماهير الثغر الوفية.

وأكد على القدرات الكبيرة للقيادة الفنية ممثلة فى طلعت يوسف ولاعبي الفريق و قدرتهم على تحقيق آمال عشاق زعيم الثغر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل نادي الاتحاد السكندري قبل استقبال الأعضاء.. صور

الاتحاد السكندري يرفض رحيل خالد قمر

بتوجيهات من طلعت يوسف.. إداري مصاب بـ كورونا يدخل نادي الاتحاد السكندري

من السويس لـ برج العرب.. الاتحاد السكندري يوافق على طلب المصري بنقل مباراة الفريقين بالدوري

تفاصيل اجتماع محمد مصيلحى بلاعبي الاتحاد السكندري بمعسكر برج العرب

غياب 8 لاعبين.. الاتحاد السكندري يستعد لاستئناف الدوري أمام الزمالك

ترشيحاتنا

سر الهجوم عليها.. سها عرفات: صدرت تعليمات للإخوان بمهاجمتي

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

شريف إكرامي يكشف كواليس بكائه في فرنسا.. وحقيقة تحريض ثابت البطل له على ترك الأهلي.. فيديو

سلوى عثمان: مي عمر ابنتي.. ومحمد سامي عبقري

خبير استراتيجي: أمريكا أصدرت وثيقة فى 2015 جعلت تركيا تتجه لـ ليبيا.. فيديو

قتلوا فى ظروف غامضة .. أول صورة للمجني عليهم في مذبحة كفر الدوار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحسن النظر ويحمي القلب.. اعرف فوائد البكاء

يقلل نسب الولادة المبكرة.. فوائد البطيخ للحامل

حادث مريب.. شاهد لحظة نجاة رجل بأعجوبة من دهس شاحنة في الهند.. فيديو