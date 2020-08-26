AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان من العراق بشأن اختراق طائرات تركية لأجوائه وقصف المدنيين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:29 ص
طائرات تركية تخترق
طائرات تركية تخترق أجواء العراق وتقصف المدنيين
Advertisements
قسم الخارجي
نشرت خلية الإعلام الأمني في العراق، بيانا، حول اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية، وقتلها مدنيين في مدينة سنجار، غرب محافظة نينوى شمال البلاد.

وذكر البيان، أن طائرات مسيرة تركية خرقت أجواء العراق مستهدفة سيارة نوع "بيك آب" بقضاء سنجار، مما ادى الى مقتل مدنيين اثنين بينما نجا سائقها. 

وأكدت الخلية أستهداف موقع في قرية بارة التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، فيما لم تعرف أعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف.

وأشار البيان إلى توجه سيارات الإسعاف الى موقع الحادث لإخلاء القتلى والجرحى.

وتواصل أنقرة قصف مواقع شمال العراق بحجة مطاردة أفراد من حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره النظام التركي منظمة إرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العدوان مستمر.. تركيا تطلق عملية عسكرية برية شمال العراق.. فيديو

مقتل جندي تركي.. قوات أردوغان تقصف 3 مناطق في العراق

تركيا تقصف مواقع في محافظة دهوك العراقية

طائرات تركية تخترق الأجواء العراقية وتستهدف بلدة شمالية

ترشيحاتنا

تقارير: بارتوميو يقرر الاستقالة من رئاسة برشلونة بسبب ميسي

الصحفى فتحي سليمان يحتفل بزفافه.. صور

هل تحصل الزوجة على مؤخر الزواج حال وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

ميدو: عبد الوهاب توفي ولم يتم تعويض أسرته بجنيه

النكد مفيد للجسم.. دراسة تكشف مفاجآت عن الاكتئاب

راتب قليل.. أحلام الشامسي تكشف عن أول عمل لها قبل الشهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحسن النظر ويحمي القلب.. اعرف فوائد البكاء

يقلل نسب الولادة المبكرة.. فوائد البطيخ للحامل

حادث مريب.. شاهد لحظة نجاة رجل بأعجوبة من دهس شاحنة في الهند.. فيديو