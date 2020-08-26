النني يحتفل بفوز أرسنال وإحرازه هدفاً في أولى مشاركاته بعد العودة

احتفل محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بفوز فريقه أرسنال على فريق" ام كيه دونز" في المباراة الودية التي أقيمت بينهما.





ونشر النني عبر حسابه على "تويتر" صورا له من مشاركته في اللقاء ، وعلق عليها "فكرت في التسجيل؛ لإظهار مدى سعادتي بالعودة".





وتواجد الدولي المصري محمد النني بعد عودته مجددًا إلى المدفعجية عقب انتهاء فترة إعارته مع بشكتاش التركي، وانطلقت المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.





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وأحرز النني الهدف الاول لفريق ارسنال في المباراة الودية التي أقيمت مع فريق ام كيه دونز والتي انتهت بفوز ارسنال بـ 4 اهداف مقابل هدف.



