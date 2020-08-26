تامر حبيب يشيد بتكريم مهرجان القاهرة لوحيد حامد

هنأ الفنان تامر حبيب الكاتب الكبير وحيد حامد على تكريمه بمهرجان القاهر السينمائي في دورة القادمة.





ونشر تامر حبيب مجموعة من الصور لوحيد حامد وعلق عليها قائلا "مبروك لمهرجان القاهرة السينمائي على شرف تكريم أستاذي ومعلمي وأبي الروحي... الراجل اللي يعتبر من أهم أسباب حبي للسينما ورغبتي في أن أكون نقطة في بحر بديييييع اسمه السينما... العظيم أستاذ #وحيد_حامد".









يذكر أن آخر أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.







