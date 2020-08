تامر حبيب يشيد بتكريم مهرجان القاهرة لوحيد حامد

View this post on Instagram

مبروك لمهرجان القاهرة السينمائي على شرف تكريم أستاذي ومعلمي وأبي الروحي... الراجل اللي يعتبر من أهم أسباب حبي للسينما ورغبتي في أن أكون نقطة في بحر بديييييع اسمه السينما... العظيم أستاذ #وحيد_حامد. 🤍