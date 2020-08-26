اتقوا الله وتحدثوا عن طارق حامد.. شادي محمد يدافع عن وليد سليمان ومروان محسن.. فيديو

دافع شادي محمد نجم الاهلي والمنتخب السابق عن وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي عقب اتهامه بـ تعمد إصابة محمد عبد الشافي نجم الزمالك خلال مباراة القمة السبت الماضي .





وأكد شادي محمد في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت 1 " أن وليد سليمان لاعب رائع ولا يتعمد مطلقًا إيذاء أي لاعب.





وأضاف أن من يتحدث عن عنف سليمان لماذا لا يتحدث عن طارق حامد نجم الزمالك .





أما عن الهجوم عن مروان محسن نجم الأهلي؛ فأكد ان الهجوم قاسٍ ومُبالغ فيه بعض الشىء، لافتا الى ان كثرة الضغوطات كانت السبب في إصابة مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق .





واختتم قائلاً: "اتقوا الله".