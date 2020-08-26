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فن

صلاح عبد الله يمارس رياضة المشي.. بشوف رشاقة خطوتي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:24 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم
شارك الفنان صلاح عبد الله فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يمارس رياضة المشي داخل منزله.

وعلق صلاح عبد الله على الفيديو قائلاً: "بشوف رشاقة خطوتي.. يا جاهين افتكر ازاي الخطوة كانت من سنين.. ابتسم ابتسامة الحنين.. ابتسامة الحزن".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 

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مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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