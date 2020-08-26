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حوادث

إحباط صفقة العمر.. ضبط ٣.٥ طن بانجو أسفل حمولة أسمنت بالسويس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت 3,300 طن مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل بالسويس.

تابعت الإدارة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") فى مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مُستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب حيث تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط أحدهما حال إستقلاله السيارة فى كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته (1107 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3,300 "ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام" مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت- مبلغ مالى- هاتف محمول).
  
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بصدد الإتجار فيها بمحافظات الجمهورية بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وإستخدامه للسيارة والهاتف المحمول فى نقل وترويج المواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10000000) عشرة ملايين جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تروجيها.

إحباط صفقة العمر.. ضبط ٣.٥ طن بانجو أسفل حمولة أسمنت بالسويس
إحباط صفقة العمر.. ضبط ٣.٥ طن بانجو أسفل حمولة أسمنت بالسويس
إحباط صفقة العمر.. ضبط ٣.٥ طن بانجو أسفل حمولة أسمنت بالسويس
إحباط صفقة العمر.. ضبط ٣.٥ طن بانجو أسفل حمولة أسمنت بالسويس
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