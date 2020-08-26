بالفيديو.. طريقة عمل التورتة السريعة

قدم التورتة السريعة خلال أعياد الميلاد في المنزل، أو خلال المناسبات الخاصة في منزل، لذا قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي وصفة بسيطة و مختلفة لطريقة عمل التورتة السريعة.



وقت التحضير: 1 ساعة

وقت الخبز: 45 دقيقة

تكفي لـ 7 أشخاص





ويمكن تقديم طريقة عمل التورتة السريعة وتقديمها مع المشروبات الباردة او الساخنة، وهي وصفة غير مكلفة، وسوف توفر لك الوقت والمجهود، بالإضافة إلى أنها نفس طعم التورت التي تبتاعها من الخارج، وإليكم الوصفة بالتفصيل.





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طريقة عمل التورتة السريعة





مقادير طريقة عمل التورتة السريعة





(الكيك)

٢كوب ونصف دقيق

٤بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

كوب زيت

كوب سكر

كوب حليب

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

باكو بيكنج بودر





(لتسقيه الكيك)

كوب جناش خفيف





(الجناش)

٢كوب سكر

٢كوب حليب

٢كوب زيت

كوب كاكاو خام





(الكريمة)

لتر ماء مثلج

كيلو كريم شانتيه خام بودر





طريقة عمل التورتة السريعة :





1- يتم وضع المكونات السائلة في البداية، ومن ثم يتم إضافتها على المكونات الجافة وضربهم مع بعضهم البعض حتى نحصل على عجينة الكيك.









3- نخرج الكيك من الفرن، ونتركها لتبرد قليلا . 2- يتم صب خليط الكيك في صينية مدهون بالسمن وبعض الدقيق المرشوش، ووضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.3- نخرج الكيك من الفرن، ونتركها لتبرد قليلا .









5- يتم دهن 4- نخفق الكريم شانتي بالماء المثلج، ونبدأ بتشكيل التورتة في بولة مغلفة بسترتش.5- يتم دهن الكيك بالكريم شانتيه بالكامل من جميع الجوانب.



