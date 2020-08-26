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أخبار البلد

شاكر : 21 مليون جنيه لتطوير شبكات قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء ، وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه، فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،


 ففي نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (410الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو2019 حتى يوليو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم:

 الإنتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال حوالى  11 كم كابلات جهد متوسط .

  كما تم إضافة وإحلال حوالى 7 كم كابلات جهد منخفض.

 إضافة وإحلال 4 كم شبكة هوائية جهد منخفض  .

 إضافة عدد 2 محول وتم إحلال حوالى 14 محول آخر  .

وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد (5 الاف) محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى  (13) مليون جنيه.

وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى (80الف) عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين وجارى إستكمال خطط التطوير طبقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك ، 

هذا وقد أكد الدكتور شاكر ، على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير ، مؤكدًا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .


وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكدًا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة .


وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.


وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

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