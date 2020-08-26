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أخبار العالم

موقع إسرائيلي: تطور العلاقات مع السودان مسألة وقت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:03 م
بومبيو فى السودان
بومبيو فى السودان
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سمر صالح
قال مصدر أمريكي في ختام اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السودان إنه "من المتوقع حدوث تطورات إيجابية بالعلاقات بين إسرائيل والسودان، فالأمور تسير في الاتجاه الإيجابي".
 
وأضاف المصدر بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان": "أن اللقاءات أتاحت لنا أن نشمر عن سواعدنا والبدء في العمل. نعتقد أن الأمور ستحدث بالفعل، لكن كما هو الحال دائمًا فهي مسألة وقت".
 
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اجتماعه أمس الثلاثاء مع بومبيو، قال إن حكومته الانتقالية لا تملك تفويضًا بهذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل".
 
وفي السياق، قال رئيس الوزراء السوداني إنه قد أجرى مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو محادثة "مباشرة وشفافة ناقشنا فيها حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، العلاقات الثنائية، ودعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية".
 
ودعا حمدوك الإدارة الأمريكية "إلى ضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل".
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