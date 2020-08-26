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تعليم

التعليم : ضبط 5 حالات غش بالموبايل في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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ياسمين بدوي
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في رابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، امتحان مادة "الفيزياء" لشعبتي "الرياضيات والعلوم" بإجمالي (43414) طالب/طالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالي (1283).

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولي (ورقة أولى) بإجمالي عدد (1)، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في كل من مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (5) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة "إدارة التبين"، "إدارة شرق مدينة نصر"، محافظة الدقهلية "إدارة ديوان المديرية"، محافظة الشرقية "إدارة الحسينية التعليمية"، ومحافظة المنيا "إدارة مغاغة")، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات. 

جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 27/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة جميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.
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