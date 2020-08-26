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أخبار العالم

بشرى سارة.. مؤشرات إيجابية بالتجارب قبل السريرية على لقاح كورونا في أستراليا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:39 م
لقاح كورونا في أستراليا
لقاح كورونا في أستراليا
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سمر صالح
أثبتت اختبارات أُجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الأسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية، حيث قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم.

وأظهرت الاختبارات أنه وبعد جرعتين من اللقاح، الذي تعول عليه أستراليا، فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئران "الهامستر".

وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل، إن النتائج التي سجّلها الفريق البحثي تشير إلى أن جرعتين من اللقاح تؤديان عملًا جيدًا بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.

يُشار إلى أن هذه النتائج نُشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطورو اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي أحرزوه.
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