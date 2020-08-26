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تعليم

960 طالبا سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بجامعة بني سويف

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن مواصلة استقبال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لليوم الخامس على التوالي، وذلك لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020/2021، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب، حيث بلغ عددهم 960 طالبا بمعامل كليتي الإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعي و7 معامل فاصلة بكلية التجارة وذلك بناء علي تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.


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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تيسيرًا على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل أخصائيين مؤهلين بقطاع شؤون الطلاب بجامعة بني سويف؛ وفرت الجامعة معامل متطورة للحاسب الآلي علما بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب آلي ويتواجد بها موظفون وفنيون مختصون لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.


يذكر أن رئيس جامعة بنى سويف وجه بضرورة قيام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي، مع إتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.
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