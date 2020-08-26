960 طالبا سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس

، اليوم، عن مواصلة استقبال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لليوم الخامس على التوالي، وذلك لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020/2021، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب، حيث بلغ عددهم 960 طالبا بمعامل كليتي الإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعي و7 معامل فاصلة بكلية التجارة وذلك بناء علي تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.