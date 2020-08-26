الزراعة: ضبط 96 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم اليوم ضبط 11 طنا من مفروم الدجاج وهياكل الدجاج غير صالحة للاستهلاك الادمي في حملة من الرقابة الإدارية والطب البيطرى والصحة ومديرية التموين والقوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية











وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرها الاسبوعي حول ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 85 طنا منها 12 طنا غير صالح للاستهلاك الأدمي و73 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 22 محافظة. تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الاحمر".







