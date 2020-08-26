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أخبار العالم

قرار كويتي جديد بشأن الإقامات والزيارات التي تنتهي آخر أغسطس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:35 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قرارًا وزاريًا رقم 2020/598، يقضي بتمديد الإقامات والزيارات الممنوحة بموجب القرار الوزاري رقم 2020/444 التي ستنتهي نهاية أغسطس الجاري، لمدة 3 أشهر أخرى تلقائيًا اعتبارًا من 2020/9/1، على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 2020/11/30. 


وبيًن وزير الداخلية الكويتي أن القرار يخص المقيمين العالقين المتواجدين داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات بكافة أنواعها، ممن انتهت إقامتهم، وكذلك من دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات بكافة أنواعها، وانتهت مدة صلاحية سمات الدخول الخاصة بهم وفق ماذكرته صحيفة القبس الكويتية.


كما شدد وزير الداخلية علي ضرورة قيام جميع الكفلاء وأصحاب العمل  بتعديل أوضاع مكفوليهم، والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو من خلال مراجعة إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات.


وناشد وزير الداخلية جميع الزائرين تنظيم إجراءات سفرهم والحرص على مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة الوزارية بتاريخ 2020/11/30.
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