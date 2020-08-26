أول تصريح لرئيس إيران بعد الاتفاق مع الوكالة الذرية.. ودخول موقعين سريين

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، استعداد طهران كما السابق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات.





أوضح الرئيس الإيراني خلال استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يؤكد أهمية استقلال ومهنية وحيادية الوكالة الدولية في التعاون مع طهران.





أشار روحاني إلى أن الاتفاق النووي مهم للغاية لإيران ومجموعة 5 + 1، وجلبت السلام إلى المنطقة بأسرها والعالم.





وبخصوص انسحاب واشنطن من الاتفاق، صرح الرئيس الإيراني بأنه بعد عامين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أدرك الأمريكيون اليوم حجم الخطأ الذي ارتكبوه.





وأضاف أنه على الولايات المتحدة أن تدرك أن زمن الأحادية قد ولى وانتهى.





أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في بيان التوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح لمفتشي الوكالة الأممية بدخول موقعين نووين سريين.





وتابع البيان المشترك أنه قد تم التوافق على تواريخ دخول المفتشين وأنشطة التحقق.





وتضمن البيان أن "إيران تمنح بشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى موقعين تحددهما الوكالة". وتابع أنه قد "تم التوافق على تواريخ دخول (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التحقق"، من دون تحديد المواعيد في البيان.





كما قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في بيان مشترك، إن "إيران تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية طواعية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة".