أشهر خبير سيارات على اليوتيوب يستعرض قصته مع «مقالب الميكانيكا»

أكد عصام غنايم صاحب قناة عشاق السيارات، أن أطرف المواقف التي تعرض لها أثناء مشواره المهني على قناة اليوتيوب





وتابع غنايم : «أن أحد المعجبين بالقناة، أتى بمشوار من الإسكندرية إلى مدينة دمياط، ليلقي السلام عليه، وعند فحص السيارة، وجدت العديد من المشاكل والعيوب الخفية أبرزها تلف البوجيهات».





وأضاف غنايم في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري أنصح الأفراد دائمًا باتباع الصيانة الدورية من الحين للآخر، ومن المواقف الصعبة التي مرت عليَ اقناع الشخص بأن لديه مشكلة في سيارته.





وعن سؤاله بكيفية التعامل مع ردود الأفعال: قال كنت في البداية كنت أقوم بالرد بطريفة عصبية، ولكن الآن اتبع نظام السكوت".





وأضاف غنايم:« أحاول الآن في الوقت الحالي، بدأت أفكر في كيفية التخلص من أفكار الأفراد التي تدور حول ميكانيكي السيارات، فأنا اعتبر الميكانيكي طبيب جراح ولكن جراح أطفال وعليه فحص السيارة من الوقت للآخر ومعرفة سبب العطل».



