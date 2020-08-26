ربنا يقدرني وأكون عند حسن ظنكم.. كارمن سليمان تحتفل بوصول متابعيها 500 ألف مشترك

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهوها بوصولها ٥٠٠ الف مشترك عبر قناتها علي اليوتيوب





و نشرت كارمن سليمان صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" و كتبت معلقه : شكرًا يا أحلى ناس في الدنيا على 500 ألف مشترك على قناتي على اليوتيوب ربنا يقدرني وأكون دايمًا عند حُسن ظنكم.





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وطرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت 600 ألف مشاهدة في أقل من 3 أيام على طرحها.





أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.