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فن

ربنا يقدرني وأكون عند حسن ظنكم.. كارمن سليمان تحتفل بوصول متابعيها 500 ألف مشترك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:04 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة  كارمن سليمان جمهوها  بوصولها ٥٠٠ الف مشترك عبر قناتها علي اليوتيوب 

 و نشرت كارمن سليمان صورة لها   عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"  و كتبت معلقه : شكرًا يا أحلى ناس في الدنيا على 500 ألف مشترك على قناتي على اليوتيوب ربنا يقدرني وأكون دايمًا عند حُسن ظنكم.

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وطرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت 600 ألف  مشاهدة في أقل من 3 أيام على طرحها.

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

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