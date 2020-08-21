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فن

لينا رقصة.. كارمن سليمان تحقق 600 ألف مشاهدة للأغنية على يوتيوب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:43 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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سعيد فراج
طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت 600 ألف
 
 مشاهدة في أقل من 3 أيام على طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس .. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

"لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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