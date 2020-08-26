إذلال برشلونة ورحيل ميسي.. أبرز 5 صدمات كروية في موسم كورونا

شهد الموسم الكروي المنقضي 2019 - 2020، العديد من الصدمات الكروية في القارة الأوروبية، أبرزها سقوط نادي برشلونة الإسباني المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ورحيل ليونيل ميسي عن البلوجرانا.

كان من المقرر أن ينتهي هذا الموسم في شهر مايو الماضي، لكن تفشي فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط لمدة تتجاوز 3 أشهر، لينتهي الموسم في أغسطس.





ويستعرض " صدى البلد " أبرز 5 صدمات كروية في موسم 2019 - 2020:





1- إذلال برشلونة:

نسبة فوز برشلونة أمام بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال لم تكن كبيرة، لكن الهزيمة بنتيجة 8 - 2، كانت صدمة لكل عشاق البلوجرانا، ومفاجأة لمتابعي كرة القدم.





بدأ برشلونة المباراة بشكل سيئ للغاية واستقبلت شباكه هدفا في الدقائق الأولى، لكنه أدرك التعادل سريعا عن طريق ألابا مدافع البافاري الذي سدد هدفا بالخطأ في مرماه.





كاد برشلونة يتقدم سريعا عقب إدارك التعادل، حيث مرر ميسي كرة ساحرة من الجانب الأيمن مرت من الجميع لتصطدم بالقائم.

استحوذ البافاري بعدها على الملعب بالطول والعرض وسجل الثاني والثالث والرابع بكل سهولة، وكأن لاعبو برشلونة لم يكونوا في وعيهم في تلك الليلة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4 - 1.

تحسن برشلونة إلى حد ما في بداية الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثامي عن طريق سواريز، لكن بايرن ميونخ رد بهدف خامس.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق شن بايرن ميونخ عدة غارات مرعبة على مرمى برشلونة، ليسجل السادس والسابع والثامن، لينتهي اللقاء بفضيحة لـ برشلونة.





2- رحيل ميسي:

نالت جماهير برشلونة النصيب الأكبر من الصدمات هذا الموسم، فعقب فضيحة بايرن ميونخ، قرر ليونيل ميسي أسطورة الفريق الرحيل عن البلوجرانا.





ميسي الذي ارتدى قميص فريق برشلونة الأول لمدة 15 عاما، وقاد الفريق لفرض سيطرته محليا وقاريا، قرر الرحيل عقب فضيحة بايرن ميونخ، بسبب المشاكل الفنية والإدارية التي يشعيها البلوجرانا، ليعمثق من جراح عشاق النادي الإسباني.





ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميًا، أنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

التقارير أشارت أيضًا، إلى أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أبرز المهتمين، بضم ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





3- إصابة جوميز المروعة:

تعرض البرتغالي أندريه جوميز لاعب فريق إيفرتون لإصابة مروعة بعد تدخل عنيف من الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام، خلال مباراة الدور الأول بمسابقة الدوري الإنجليزي.





إصابة جوميز كانت من أصعب الإصابات في تاريخ كرة القدم، حيث كانت عبارة عن كسر وخلع في الكاحل.





انهار سون نجم توتنهام في البكاء بعدما رأى إصابة أندريه جوميز المروعة، وظل متأثرا لفترة طويلة.





4 - تجميد النشاط الكروي: تجميد النشاط الكروي في أوروبا لمدة تتجاوز 3 أشهر، تسبب في صدمة لإدارات الأندية، حيث أعلنت بعض الأندية إفلاسها، في حين اضطرت الأندية الكبرى لتخفيض رواتب لاعبيها.

تأثرت الأندية الأوروبية كثيرا بفترة إيقاف النشاط الرياضي، وأنعكس ذلك على الميركاتو الصيفي في أوروبا، فالمبالغ الضخمة التي كانت تدفعها الأندية كل عام، لم نسمع عنها حتى الآن.





5 - استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال:

تسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" في شهر فبراير الماضي، باستبعاد مانشستر سيتي من مسابقة دوري الأبطال لمدة موسمين، في صدمة للاعبي السيتي والجهاز الفني والإدارة والجماهير.





العديد من التقارير الإنجليزية أن هذا القرار سيتسبب في انهيار السيتي، لأن معظم اللاعبين سيرحلون عن الفريق، بسبب رغبتهم في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.





لكن إدارة مانشستر سيتي رفض الاستسلام، واستأنفت على الحكم الصادر، وبالفعل حصلت حكم في شهر يوليو الماضي برفع الإيقاف.