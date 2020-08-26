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توك شو

قد يستمر لـ عامين.. استشاري أوبئة : وتيرة نقل عدوى كورونا انخفضت عالميا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:59 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور بسام حجاوي  استشاري الأوبئة ، إن الصحة العالمية أكدت ان فيروس كورونا  يتباطأ في العالم ولكن هناك دولا ما زالت تسجل إصابات ومازالت منحنيات الاصابات مرتفعة بها.


وأضاف حجاوي  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  الصحة العالمية أكدت أننا قد نعيش مع فيروس كورونا لمدة عامين ".


وتابع:" الدول بدأت في فتح المدارس والجامعات والمطارات وما زال فيروس كورونا ينتقل من دولة لأخرى ".


وأكمل بسام حجاوي :"  لازالت الأمريكتان والهند والمكسيك تسجل أكثر من نصف الإصابات عالميا ولكن وتيرة نقل العدوى للفيروس أصبحت اقل مما كانت عليه ".


ولفت حجاوي :" هناك دول بدأت في فتح المطارات والمنشآت التجارية الاقتصادية مع اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا ".

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