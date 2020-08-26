قد يستمر لـ عامين.. استشاري أوبئة : وتيرة نقل عدوى كورونا انخفضت عالميا

قال الدكتور بسام حجاوي استشاري الأوبئة ، إن الصحة العالمية أكدت ان فيروس كورونا يتباطأ في العالم ولكن هناك دولا ما زالت تسجل إصابات ومازالت منحنيات الاصابات مرتفعة بها.









وأضاف حجاوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الصحة العالمية أكدت أننا قد نعيش مع فيروس كورونا لمدة عامين ".









وتابع:" الدول بدأت في فتح المدارس والجامعات والمطارات وما زال فيروس كورونا ينتقل من دولة لأخرى ".









وأكمل بسام حجاوي :" لازالت الأمريكتان والهند والمكسيك تسجل أكثر من نصف الإصابات عالميا ولكن وتيرة نقل العدوى للفيروس أصبحت اقل مما كانت عليه ".









ولفت حجاوي :" هناك دول بدأت في فتح المطارات والمنشآت التجارية الاقتصادية مع اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا ".



