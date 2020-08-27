ننشر أهم النصائح لزراعة الفاصوليا وميعاد زراعتها

أكد الدكتور محمد على فهيم الخبير المناخى ، أن انسب ميعاد للزراعة هيكون بداية من 15-20 سبتمبر 2020 لمنع الزيادة المتصلة والمستمرة لاجيال ذبابة الفاصوليا والتي تسبب جرح منطقة التاج اثناء التعذير مما يعرضه لمهاجمة فطريات اعفان منطقة التاج وتساقط النباتات.





وقدم " فهيم " فى تصريحات ل " صدى البلد " عدة نصائح لزراعة الفاصوليا ، حيث يتم إضافة 10 كجم كبريتات نحاس (جنزارة) ضروري جدا مع ميه الري بتاعة الزراعة (الحيراتي) يعني قبل ما تتزرع البذور وتطهير التقاوي كويس قبل ما تزرع.



وأشار " الخبير المناخى " إلي أن الفاصوليا الجافة محصول تصديري هام حيث يتم تصدير 120- 140 ألف طن سنويا



وأضاف أن الفاصوليا لا تتحمل ملوحة التربة أو ملوحة مياه الري فإن التربة يجب أن لا تزيد الملوحة بها عن 600 – 800 جزء في المليون أما في مياه الري فيجب أن لا تزيد عن 650 – 850 جزء في المليون حتى يمكن إنتاج الفاصوليا بكفاءة كمية وجودة عالية وصالحة للتصدير.



وأوضح ان الفاصوليا يتم إنتاجها في الأراضي التي بها مستوى منخفض من ماء الأرض إذ يجب أن لا يرتفع مستوى ماء الأرض وحيث أن جذور الفاصوليا تصل إلى 30 – 50 سم عمقًا تبعًا للنصف والمعاملات الزراعية، لذا يجب أن يقل مستوى ماء الأرض عن ذلك بحوالي 20 سم تقريبًا.





وقال إنه يبدأ تجهيز الأرض بالحرث والحرث المتعامد مع وضع السماد العضوي (الكمبوست) ثم التخطيط والتقطيع إلى فرد وسرايب مع وضع السماد الكيماوي ومسح ورفع الخطوط والتشميس والري الغزير (طفي الشراقي) ويجب التخطيط بمعدل 11-12 خطوط في القصبتين ولا يزيد طول الخط عن 7 م حيث أن الفاصوليا حساسة للمياه ولا يمكن ضبط المياه في الخطوط الطولية عن 2 قصبة وتختلف كمية التقاوي باختلاف الصنف حيث أن وزن بذرة الفاصوليا يختلف من صنف إلى آخر -- ونحن نحتاج لإنتاج محصول جيد إلى 80 ألف نبات في الفدان (20 نبات في المتر المربع) هذا يحتاج الفدان 40 الي 50 ك بذرة اكثر من كده بيكون فيه تزاحم زيادة عن اللزوم وفي جميع الأحوال يجب أن تكون البذور جيدة ذات نسبة إنبات عالية خالية من الشوائب أو الغريبة أو البذور المكسورة أو المشققة ولونها مطابق للصنف وكذلك شكلها.





وتابع :"للحصول على أعلى محصول وأكثر جودة تتم الزراعة سرسبة (أو سجية) بمعنى شق الخط في الناحية القبلية أو الشرقية في الزراعة الصيفية ويكون الشق في هذه الناحية في منتصف الارتفاع حتى يسمح في المستقبل بالعزيق مع نقل جزء من الريشة البطالة للعمالة وسرسبة البذور، بين كل بذرة وأخرى 5 – 7 سم تبعًا لوزن البذور مع مراعاة وجود 20 نبات بالمتر المربع ويجب أن يكون سمك الغطاء 5 سم في الأراضي المستصلحة حديثًا و3سم في أراضي الوادي والدلتا مع التغطية الجيدة بالتربة اللينة. ويفضل بعد إنبات البذور أي على عمر 7 أيام معاملة النباتات بالعقد الجذرية وذلك بإضافة كيس العقدين في 200 لتر ماء والتقليب الجيد ثم الرش برشاشة الظهر على النباتات".

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ونوه إلي أنه يفضل أن يكون متوسط عدد النباتات فى الفدان 120-150 ألف نبات و يراعى انتظام عمق البذرة و أن يكون 2-3سم تبعًا لنوعية التربة و درجة الحرارة و انتظام العمق مع انتظام مسافات الزراعة ينتج عنة نباتات منتظمة النمو و تكون مسافات الزراعة كما يلى:

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وأوضح أنه يجب مراعاة أن الفاصوليا حساسة جدًا للمياه وتأخير رية المحاياة من أفضل عوامل تشجيع تكوين مجموع جذري قوي ويجب أن يكون الري على فترات متباعدة وحسب احتياج النبات وذلك بالكشف تحت جذور النباتات إن وجدت رطوبة يؤجل الري وفي حالة عدم وجود رطوبة يتم العزيق (في المراحل الأولى) ثم التشميس ثم التسميد ثم الري الخفيف بحيث تصل المياه إلى النباتات بالتشبع.

