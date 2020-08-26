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فن

قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

تعرض قناة "MBC مصر"، بعد غدً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، وهى المسرحية الكوميدية "غفير في بيتي".

 

تدور مسرحية "عفير في بيتي"، في اطار كوميدي حول شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الإختباء في شقة خطيبته ما يسبب الكثير من المشاكل ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

 

يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي.

و يشارك فى العرض إسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.


قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور
قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور
قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور
قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور
قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور
قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور
قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور
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