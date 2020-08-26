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رياضة

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:16 م
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والجونة
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.


ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومروان محسن وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ومحمد شكري ومحمد فخري وعربي بدر.
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