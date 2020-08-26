لن نقف مع النهب والحرق المتعمد.. قرار عاجل من ترامب بنزول الحرس الوطني إلى الشوارع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه لن يقف موقف المتفرج أمام ما يحدث من عنف في البلاد بعد إطلاق الشرطة النار على مواطن أسود، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.





ذكر ترامب أنه "لن نقف مع النهب والحرق المتعمد والعنف وانعدام القانون في الشوارع الأمريكية".





أضاف الرئيس ترامب اليوم الأربعاء إنه سيرسل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والحرس الوطني إلى كينوشا بولاية ويسكونسن لاستعادة "القانون والنظام" بعد أيام من الاضطرابات في المدينة.





وكتب الرئيس على تويتر يوم الأربعاء"تحدث فريقي للتو من خلال الهاتف مع الحاكم إيفرز الذي وافق على قبول المساعدة الفيدرالية، ويجب على بورتلاند أن تفعل الشيء نفسه!".





وتأتي تغريدات ترامب بعد إطلاق النار على جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عامًا ، وهو رجل أسود ، من مسافة قريبة من قبل ضباط شرطة المدينة ، ما أدى إلى إصابته بالشلل الجزئي.





وأظهرت لقطات جديدة أمس اللحظات التي سبقت إطلاق النار على بليك عدة مرات في ظهره من قبل ضابط شرطة وايت ويسكونسن، بينما كان بليك يحاول ركوب سيارته.