الحكومة: المواطن لديه إحساس زائف بالثقة.. ونحذر.. كورونا موجود وقد يضرب بشدة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إننا نشهد اتجاها سلبيا وهو ارتفاع في أعداد إصابات فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.









وأضاف سعد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز":" الخطر قائم وفيروس كورونا مازال متواجدا والمواطن المصري لديه إحساس زائف بالثقة بأن فيروس كورونا في طريقه للانحسار ".









وتابع:" المواطنون يتعاملون وكأن فيروس كورونا انتهى، وفيروس كورونا ما زال قادرا على أن يضرب بقوة وهذا ما رأيناه في عدة دول في العالم".









وأكمل نادر سعد :" رئيس الوزراء وجه وزارة الداخلية بتنفيذ الغرامة على من لا يلتزم بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات ".









ولفت سعد :" العقوبة المقررة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس لمدة عام لمن لا يرتدي الكمامات في المصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة ".