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الحكومة: المواطن لديه إحساس زائف بالثقة.. ونحذر.. كورونا موجود وقد يضرب بشدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:32 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إننا نشهد اتجاها سلبيا وهو ارتفاع في أعداد إصابات فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.


وأضاف  سعد  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز":" الخطر قائم وفيروس كورونا مازال متواجدا والمواطن المصري لديه إحساس زائف بالثقة بأن فيروس كورونا في طريقه للانحسار ".


وتابع:" المواطنون يتعاملون وكأن فيروس كورونا انتهى، وفيروس كورونا ما زال قادرا على أن يضرب بقوة وهذا ما رأيناه في عدة دول في العالم".


وأكمل نادر سعد :"  رئيس الوزراء وجه وزارة الداخلية بتنفيذ الغرامة على من لا يلتزم بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات ".


ولفت سعد :" العقوبة المقررة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس لمدة عام لمن لا يرتدي الكمامات في المصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة ".
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