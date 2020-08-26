15 دقيقة.. الأهلي يهدد المرمى والجونة يكتفي بتنظيم دفاعاته









انتهت أحداث 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.





هدد أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى منافسه الجونة في هجمتين كادا أن يسكنا شباك الجونة.





مجدي أفشة مرر ركلة ركنية في الدقيقة 5 استقبلها أليو ديانج سددها نحو المرمى وتسقط أمام بادجي داخل منطقة الجزاء، ثم يحاول تسديدها ويقتنصها اسلام طارق حارس مرمى الجونة.





وفي الكرة الثانية، ركنية علي معلول التي تلقاها أليو بادجي في الدقيقة ٨ وتوغل حتى وصل لحارس المرمى ولكنه تدخل وقطع الطريق على بادجي واصطدم ارضاََ وتلقى العلاج.





وتلقى أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أول بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع احد لاعبي الجونة في منتصف ملعب المارد الاحمر.





واكتفى فريق الجونة بتنظيم دفاعاته لردع هجوم النادي الأهلي، الذي بدأ مبكراََ منذ الدقيقة الأولى.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.



