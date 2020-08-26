ميسي يقرر الرحيل لـ مانشستر سيتي.. تفاصيل





وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن ميسي اتخذ قراره النهائي والأكيد بالرحيل عن برشلونة والانتقال لـ مانشستر سيتي.





وبحسب الصحيفة فإن ميسي قال لشخص موثوق :"تحدثت مع بيب وهناك سأكمل مسيرتي.. لديهم مشروع يناسب ما أبحث عنه لإنهاء مسيرتي.."





وتابع ميسي لذلك المصدر قائلًا: "اتخذت القرار مع انتونيلا بمغادرة برشلونة. هذا يؤلمني لكن انتهت مسيرتي هناك."





وأخبر ميسي إدارة برشلونة أمس برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

أكدت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني قرر الانتقال لـ مانشستر سيتي الإنجليزي.