AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يقرر الرحيل لـ مانشستر سيتي.. تفاصيل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:31 م
ميسي
ميسي
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني قرر الانتقال لـ مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن ميسي اتخذ قراره النهائي والأكيد بالرحيل عن برشلونة والانتقال لـ مانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة فإن ميسي قال لشخص موثوق :"تحدثت مع بيب وهناك سأكمل مسيرتي.. لديهم مشروع يناسب ما أبحث عنه لإنهاء مسيرتي.."

وتابع ميسي لذلك المصدر قائلًا: "اتخذت القرار مع انتونيلا بمغادرة برشلونة. هذا يؤلمني لكن انتهت مسيرتي هناك."

وأخبر ميسي إدارة برشلونة أمس برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يستغل فضيحة برشلونة لضم ميسي

أول رد من برشلونة على أنباء رحيل ميسي

تقارير: رحيل سواريز عن برشلونة يقرب ميسي من الرحيل

نهاية أسطورة.. ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق

رحيل ميسي عن برشلونة .. القصة من البداية حتى النهاية

4 وجهات محتملة لـ ميسي بعد إعلان رغبته فى الرحيل عن برشلونة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

المتهم باغتصاب منة عبد العزيز: شربنا حشيش وخمرة ومارسنا الجنس 6 مرات فى شهر

أحمد موسى: توقعت انقلاب الجماعة الإرهابية على بعض وحدث.. شاهد

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

طائرات فرنسية تثير غضب أنقرة.. والخارجية التركية تصدر بيانا

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الأهلي يكشف موعد عودة حسين الشحات للتدريبات

انت جاي تقلب زلاتان قدامنا.. الجونة يسخر من مروان محسن بعد هدفه الرائع مع الأهلي

نقل لاعب المصري للمستشفى عقب لقاء نادي مصر

خاص | محمد عمارة عن خالد بيبو: بيشتغل سواق للخطيب وابني حريف مش واسطة زي ابنه

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

أخبار الرياضة.. الخطيب يطرد مندوبي مرتضى منصور ..الطلائع بطل مرتبط اليد.. بايرن ميونخ يرفض ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها