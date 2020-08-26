رقم واحد.. أحمد موسى: عيش المنصورة لم ينقص وزنه كثيرا.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو من محافظة الدقهلية، وتحديدًا من المنصورة،





وقال أحمد موسى، أن كاميرا على مسئوليتى قامت بعمل جولة فى مخابز المحافظة





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن تقرير اليوم يؤكدًا أن حجم العيش كبير، معلقًا " عيش الدقهلية أكبر عيش ورقم واحد".





ولفت أحمد موسى إلى أن رغيف العيش بـ 5 قروش، ولكن هناك بعض المواطنين لديهم ضمير، والبعض الأخر يسرق من حجم الرغيف.





وأوضح أحمد موسى أن، اصحاب المخابز ممن لديهم ضمير نوجه لهم التحية و التقدير على هذا العمل.





وقال أحد المواطنين خلال التقرير، إن حجم الرغيف لم ينخفض كثيرا فى هذا المخبز، ولكن هناك بعض المخابز تقوم بسرقة نسبة من وزن الرغيف.





وفى نفس السياق قالت سيدة خلال التقرير، إن حجم الرغيف مناسب، والجميع يذهب لـ المخبز الذى يعرض رغيف ذو وزن كبير.



