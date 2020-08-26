اختطاف 6 متظاهرين بواسطة الوفاق.. والمحتجون يستنجدون بالبعثة الأممية لحمايتهم

قالت منظمة العفو الدولية إن عناصر تابعة لحكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في طرابلس، اختطفت 6 متظاهرين.









وبحسب "العربية"، استنجد المتظاهرون الليبيون بالبعثة الأممية لحمايتهم من المليشيات، في الوقت الذي تحاصر فيه مليشيات ومرتزقة الوفاق المحتجين في ميدان الشهداء.









وطالبت العفو الدولية بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين بطرابلس.









وأضافت العربية أن تشكيلات "النواصي" المسلحة تطوق المتظاهرين في "ميدان الشهداء".









وذكر شهود عيان أن قوات الداخلية التابعة لحكومة الوفاق انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين تابعين للميليشيات لفض المحتجين وسط العاصمة الليبية بالقوة، نافضة يدها مما قد يرتكب بحق المحتجين.









وقالت وسائل إعلام ليبية إنه جرى إطلاق نار كثيف في ميدان الشهداء وسط طرابلس والشوارع المحاذية بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة، وهذا ما نتج عنه إصابات في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء برصاص الميليشيات.



