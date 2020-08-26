أخبار الأهلي.. مروان محسن يخرس المشككين.. والشناوي يهزم الجونة في مباراة صعبة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المواعيد الخاصة باستكمال مشوار نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قبل مواجهة الجونة مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري حالة من التركيز الشديد .
أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن المدير الفني اليوناني، بابا فاسيليو، راضٍ بشكل كبير عن مستوى اللاعبين، رغم التعادلين الأخيرين أمام الاتحاد والاسماعيلي .
انتهت مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.
تعرض أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للطرد أمام الجونة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ22 من دوري we المصري.