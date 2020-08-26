أخبار الأهلي.. مروان محسن يخرس المشككين.. والشناوي يهزم الجونة في مباراة صعبة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:













أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المواعيد الخاصة باستكمال مشوار نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.













شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قبل مواجهة الجونة مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري حالة من التركيز الشديد .











