بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.





تألقت جوهرة فى الصور بإطلالة لافتة، وارتدت شورت باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه بلوزة من نفس اللون ولكنها اتسمت بالأكمام المصنوعة من قماش التل الشفاف.





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وتميزت إطلالة جوهرة بأنها كشفت عن قوامها الرشيق والمثالي، ولم تتكلف في ارتداء قطع الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وحازت صورها على إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جوهرة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



