بعد رسالة عمر كمال الرومانسية.. 10 صور جريئة لـ جوهرة

أثار المطرب الشعبي عمر كمال الجدل بعد نشر صورة له برفقة الفنانة الإستعراضية جوهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وقد علق عمر كمال علي الصورة قائلا : "جوجو قلبي".
واستعرضت جوهرة خلال الفترة الماضية جمالها بعدد من الصور من أجازتها الصيفية، حيث أطلت على جمهورها بمجموعة من الملابس ذات الألوان الصيفية بتصميمات جريئة ومثيرة للجدل.
وأما من الناحية الجمالية، فتميل جوهرة إلى وضع المكياج ذات اللمسات الغريبة، المرتكز على الرسومات أعلى العين، وأحمر الشفاه الداكن.
وتتميز بخصلات شعرها الناعم المنسدلا أعلى الكتف مما تخطف الأنظار.
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وإليكم صور جوهرة ..