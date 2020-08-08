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فن

على متن يخت.. جوهرة تظهر فى إطلالة مثيرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:16 م
جوهرة
جوهرة
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محمد بدران
حرصت الفنانة الاستعراضية جوهرة على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ظهرت جوهرة فى الصورة بإطلالة جريئة على متن يخت أثناء قضاء إجازتها الصيفية، وارتدت هوت شورت جلد اسود، وبدى كت باللون الفسفوري".

فيما ارتدت جوهرة عددا من قطع الإكسسوارات البسيطة غير المبالغ فيها، نالت إعجاب متابعيها.

وتركت جوهرة شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

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