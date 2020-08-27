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أحمد موسى: توقعت انقلاب الجماعة الإرهابية على بعض وحدث.. شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:46 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث فى الأسبوع الماضى عن عناصر الجماعة الإرهابية، موضحًا "أنا قولت ليكم ننتظر الأيام المقبلة، ونشوف كل حاجة عن هجوم أعضاء الجماعة على بعض".

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محمد القدوسي، عضو جماعة الإخوان الإرهابية المتواجد بقطر شن هجوما على جماعته.

وأشار أحمد موسى، إلى أن القدوسي أطلق على جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الذباب الإلكتروني والعبيد،  و"القدوسي" أكد عبر حسابه على "تويتر"، أن جماعته الإرهابية أضاعت الوطن والدين وشباب الجماعة.

وتابع "القدوسي فضح قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ليرد عليه الإرهابي أحمد عبد العزيز ويتهمه بالجنون"، مؤكدًا "القدوسي هاجم أحمد عبد العزيز مستشار محمد مرسي عبر تويتر، واتهم عناصر الجماعة الإرهابية بأنهم معدومو الكرامة وعبيد".

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