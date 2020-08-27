تامر النحاس: مروان محسن من أفضل المهاجمين في مصر.. والأهلي متمسك ببقائه.. فيديو

قال تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعب تعرض لسوء توفيق مؤخرًا، إلا أنه أحد أفضل المهاجمين في مصر.





وأضاف "النحاس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه مستاء من تقييم المحللين ورأيهم في مروان محسن، لا سيما نقدهم له، مشيرًا إلى أن مروان محسن بطبيعته هادئ، لكنه تأثر قليلًا بالانتقادات التي تعرض لها على السوشيال ميديا عقب مباراة القمة.





واستكمل أنه يطالب الجميع بالهدوء قليلًا بعد تسجيل اللاعب أمام الجونة، موضحًا أن النادي الأهلي تمسك باللاعب، ونفى فكرة الاستغناء عنه، فضلًا عن الدعم الكبير الذي حظي به من زملائه في الفريق، ما ظهر بالفعل عقب تسجيله الهدف في مباراة الجونة.





وواصل حديثه، مطالبًا الجميع بالهدوء في تقييم الأمور حتى ولو لم يسجل مروان محسن في بعض المباريات، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب مع الأهلي تم تفعليه بالفعل.