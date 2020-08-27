AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تامر النحاس: مروان محسن من أفضل المهاجمين في مصر.. والأهلي متمسك ببقائه.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:48 ص
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
محمد رشاد
قال تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعب تعرض لسوء توفيق مؤخرًا، إلا أنه أحد أفضل المهاجمين في مصر.

وأضاف "النحاس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه مستاء من تقييم المحللين ورأيهم في مروان محسن، لا سيما نقدهم له، مشيرًا إلى أن مروان محسن بطبيعته هادئ، لكنه تأثر قليلًا بالانتقادات التي تعرض لها على السوشيال ميديا عقب مباراة القمة.

واستكمل أنه يطالب الجميع بالهدوء قليلًا بعد تسجيل اللاعب أمام الجونة، موضحًا أن النادي الأهلي تمسك باللاعب، ونفى فكرة الاستغناء عنه، فضلًا عن الدعم الكبير الذي حظي به من زملائه في الفريق، ما ظهر بالفعل عقب تسجيله الهدف في مباراة الجونة.

وواصل حديثه، مطالبًا الجميع بالهدوء في تقييم الأمور حتى ولو لم يسجل مروان محسن في بعض المباريات، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب مع الأهلي تم تفعليه بالفعل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل

وكيل مروان محسن: اللاعب مستمر مع الأهلي 3 مواسم ولا صحة لانتقاله إلى بيراميدز

وكيل اللاعب: مروان محسن سعيد بالأهلي ولا يرغب في الرحيل إلى بيراميدز

عمرو زكي: لو أنا مكان مروان محسن همشي من الأهلي

حدث ليلا .. جورج فلويد جديد في أمريكا بعد قتل شرطي لـ رجل أسود .. عمرو زكي يوجه رسالة لـ مروان محسن

إبراهيم سعيد: أطالب بتجديد عقد مروان محسن 10 سنوات مع الأهلي

ترشيحاتنا

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب بيجو

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

نقل لاعب المصري للمستشفى عقب لقاء نادي مصر

ضربة جديدة للمهرجانات.. هانى شاكر يمنع عمر كمال وحسن شاكوش من الغناء فى تونس .. تفاصيل

التحريات في قتل عامل لزوجته بالعياط: مزقها وسط الشارع أمام والديها وشقيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة