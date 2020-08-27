مرتضى منصور يستقبل أسرة الشهيد محمد زين ويمنحهم العضوية العاملة

استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمكتبه في مقر القلعة البيضاء، أسرة شهيد الشرطة محمد زين.





وعبر رئيس الزمالك، عن سعادته بأسرة الشهيد، خاصةً أبناءه، مقدمًا ترحيب القلعة البيضاء بمنح الأسرة بالكامل العضوية العاملة المجانية وفقًا لائحة النادي الداخلية.





وقال مرتضى منصور، أثناء استضافته والدة الشهيد، "الشهداء جميعًا سواء، فيكفي أنهم قدموا حياتهم حتى نستطيع أن نعيش في سلام ونستمتع بالحياة حاليًا".





وأوضح مرتضى منصور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من يقوم بتكريم أسر الشهداء، وهو أمر يدفعنا جميعًا للفخر بهؤلاء الأبطال، متمنيًا أن يكون علي محمد زين ابن الشهيد لاعبًا في المستقبل بفريق الزمالك وأحد نجومه.





تابع رئيس الزمالك أن العضوية العاملة للشهداء وأسرهم أقل تقدير؛ خاصة أن بيادة أي فرد في الجيش والشرطة أفضل مليون مرة من الخونة ممن يتساقطون بين قبضة الدولة يومًا تلو الآخر.





من جانبها، عبرت والدة الشهيد محمد زين، عن تقديرها لدور المستشار مرتضى منصور في جبران خاطر أسرتها وأسر كل الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة.





وأضافت أنه سبق وأن تم تكريمها خلال احتفالية الشهداء التي تم تنظيمها بالنادي، وأن جبران الخاطر لأبناء الشهداء ليس له طريق سوى الجنة، مقدمة الشكر على ما تلقاه من عدم داخل الزمالك ومجلس إدارة النادي.